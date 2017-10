90,18% votaram a favor da independência da Catalunha

Hoje às 17:27, atualizado às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo catalão anunciou esta sexta-feira que o "sim" à independência obteve 90,18% dos votos no referendo de autodeterminação realizado a 1 de outubro, de acordo com os resultados definitivos hoje transmitidos ao parlamento regional.

Segundo a contagem, o "sim" à independência recolheu 2,044 milhões de votos, o "não" obteve 177.547 (7,83%), 44.913 pessoas votaram em branco e 19.719 foram votos nulos, e votaram, no total, 2,286 milhões de pessoas, o que se traduz numa taxa de participação de 43,03% dos eleitores registados.

Uma vez proclamados os resultados oficiais do escrutínio, a chamada Lei do Referendo, que o parlamento catalão aprovou a 06 de setembro e que foi suspensa pelo Tribunal Constitucional espanhol, estipula que a Declaração Unilateral de Independência (DUI) seja emitida num prazo de 48 horas.

Como o fim de semana não é contabilizado para este efeito, o prazo estender-se-á até terça-feira, 10 de outubro, e hoje mesmo a Mesa do Parlamento Regional, que é o seu órgão dirigente, marcou para esse dia, às 16 horas TMG (17 horas em Portugal continental) uma comparência no plenário do presidente catalão, Carles Puigdemont.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No papel, a presença do dirigente catalão será apenas para "informar da situação política atual", não havendo qualquer referência à Lei do Referendo suspensa pelo Constitucional, nem a uma eventual Declaração Unilateral de Independência.