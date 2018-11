A Amazónia sofreu o maior golpe dos últimos dez anos e está em risco

Hoje às 01:06 Facebook

A floresta Amazónia sofreu um dos mais duros rombos da sua história. Entre agosto de 2017 e julho de 2018, foram destruídos cerca de oito mil quilómetros quadrados. O maior nível de destruição dos últimos dez anos.

O ministro do ambiente do Brasil, Edson Duarte, culpou a exploração ilegal de madeira na floresta, por muitos considerada o pulmão da Terra.

Os novos dados fazem crescer a preocupação em torno da mancha verde, numa altura de incertezas devido à eleição de Bolsonaro. Durante a campanha presidencial, o futuro presidente prometeu limitar as multas por danos provocados na floresta e enfraquecer a influência dos órgãos de proteção ambiental.

Um assessor do presidente eleito também anunciou que o seu governo iria juntar os ministérios da agricultura e do ambiente, o que, de acordo com vários especialistas, pode colocar em risco o futuro desta floresta tropical.

Os últimos dados do governo brasileiro referem que grande parte da desflorestação ocorreu nos Estados do Mato Grosso e do Pará, com um aumento de 13,7% em relação aos números do ano passado. O Estado do Mato Grosso é o maior produtor de cereais do Brasil e os ambientalistas referem que o desenvolvimento das explorações agrícolas têm contribuído para a diminuição das florestas tropicais.

A amazónia é a maior floresta tropical do Mundo e abriga espécies e plantas animais que ainda estão a ser descobertas por cientistas.