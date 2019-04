A Auticon só emprega funcionários com autismo

Hoje às 10:01 Facebook

A Auticon é uma empresa prestadora de serviços em tecnologias da informação e comunicação, que se destaca por empregar exclusivamente consultores de tecnologia com doenças do espectro do autismo.

A ideia foi de Dirk Müller-Remus, fundador da Auticon, e surgiu depois de o seu filho de 14 anos ser diagnosticado com autismo, em 2007. Numa das visitas ao grupo de apoio, 20 autistas apresentaram as suas carreiras profissionais e, apesar da boa educação que possuíam, estavam todos desempregados. Esta realidade fez com que Dirk Müller-Remus criasse a Auticon em 2011, onde os consultores têm todos autismo.

Estatísticas apontam que 85% dos autistas na Alemanha estão desempregados. De acordo com a National Autism Society, instituição britânica de apoio a pessoas autistas, apenas 16% das pessoas com autismo trabalham a tempo inteiro. A Auticon é uma das primeiras empresas a contrariar o sistema e a ter como visão "iguais oportunidades de emprego para pessoas com autismo". Atualmente já conta com 14 escritórios pelo mundo, nos países de França, Suíça, Itália, Estados Unidos da América, Canadá e Reino Unido, e têm mais de 200 trabalhadores, sendo 150 deles adultos autistas.

"Há uma opinião geral, particularmente na tecnologia, de que precisamos de mais neurodiversidade e há entusiasmo para fazer algo a respeito disso", refere Roy Coyle, diretor da Auticon no Reino Unido, ao Standard. "O problema é que muitas empresas não estão preparadas para isso". A Auticon chegou ao Reino Unido em 2016 e tem atualmente 25 consultores no escritório de Londres. "Esta é a ideia por de trás da Auticon, dizemos ao mundo do trabalho: nós sabemos que queres fazer isto, mas não sabes como e por onde começar. Aqui é um bom sítio para começar".

Atualmente, a empresa internacional é gerida por Kurt Schöffer, um empreendedor nas áreas de TI, energia e media. Aos consultores da Auticon são atribuídos projetos de clientes que correspondem às suas habilidades e conhecimentos. Trabalham no projeto em equipa, juntamente com coaches de trabalho e gerentes de projeto especialmente treinados. "Estamos extremamente orgulhosos da nossa cultura de trabalho, reconhecemos cada funcionário pelos seus talentos individuais e oferecemos excelente qualidade aos nossos clientes.", referem no site da empresa.

A Auticon especifica as habilidades cognitivas que procura, sendo algumas delas, atenção aos detalhes, concentração constante e análise lógica de forma clara. Não há necessidade de apresentar um currículo para os candidatos se proporem às funções, já que muitas vezes pessoas com autismo têm lacunas nos historiais de trabalho. Os candidatos passam por avaliações de competências para descobrir quais as suas habilidades e, uma vez que a empresa traça o perfil cognitivo e percebe as necessidades dos novos funcionários, são acompanhados pelos clientes e enviados para projetos.