A comovente fotografia de uma polícia a amamentar um bebé desconhecido

Uma polícia, de Mar del Plata, na Argentina, foi fotografada a amamentar uma bebé de cinco meses durante uma operação policial.

De acordo com o diário "Clarín", a polícia em causa chama-se Leila Ayelén Díaz e não só deu de mamar à bebé, como também lhe mudou as fraldas, acolhendo a menina até ser levada para uma instituição que acolhe crianças.

A foto foi captada por Matías Bravo, um colega de Leila, que a publicou nas redes socais. A agente, que foi mãe há cerca de nove meses, fazia parte de uma equipa que estava em busca de suspeitos. Quando ouviu o bebé a chorar não teve meias medidas e deu-lhe de mamar.

"Cheguei de carro para prestar apoio aos meus companheiros. Mal cheguei, vi que um dos meus companheiros trazia um carrinho de bebé e outro vinha com uma criança de cinco anos nos braços", disse a polícia, citada pelo "La Vanguardia". Enquanto a agente tratava do bebé, os seus companheiros prestaram apoio ao irmão.

"A bebé estava toda molhada e a chorar. Ninguém sabia como a acalmar e, então, decidi amamentá-la. Foi um momento muito emocionante para todos", adiantou Leila.

Como a noite estava fria, os dois menores foram com a polícia para a esquadra. Ficaram no posto da polícia até uma equipa responsável por acompanhar menores chegar e os levar. As autoridades não revelaram a identidade dos pais da bebé.