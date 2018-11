A crise que faz com que centenas de bebés nasçam com o vício da droga

Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Cerca de 600 bebés nasceram viciados em droga na Escócia, desde 2015, de acordo com dados oficiais do governo.

As zonas mais problemáticas foram as de Glasgow e de Clyde, com cerca de 178 casos nos últimos três anos. Os Liberais Democratas afirmam que os dados demonstram que a Escócia precisa de medidas "mais progressistas" em relação às políticas contra o uso de drogas.

As informações divulgadas dão conta de que 584 crianças, o equivalente a quase quatro por semana, nasceram com o Síndrome de Abstinência Neonatal (SAN), nos últimos três anos. "Em média, todos os dias nasce um bebé viciado em substâncias nocivas na Escócia", referiu Alex Cole-Hamilton, do Partido Liberal Democrata, citado pela "BBC".

O SAN manifesta-se em bebés nascidos de mulheres que consomem drogas e que passam os problemas para os filhos ainda durante a gravidez. As crianças afetadas por estes problemas passam por uma variedade de sintomas, que podem incluir tremores incontroláveis ou hiperatividade.

O ano com mais registos deste tipo de problema foi o de 2017, com 191 crianças.