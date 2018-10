A emocionante foto do menino que ficou sozinho na festa de aniversário

Hoje às 15:44 Facebook

Quando Teddy Mazzini fez seis anos convidou 32 amigos da escola para a festa de aniversário, numa pizzaria, em Tucson, no Estado do Arizona. Ninguém apareceu e a mãe do menino publicou uma foto em que se pode ver a criança triste pela falta de consideração dos colegas.

A imagem rapidamente chegou às redes sociais, com muitas mensagens de apoio para com a criança, que ficou sozinha, no dia do seu aniversário.

Para além das mensagens recebidas de outras pessoas, houve uma equipa de NBA que se prontificou a compensar o rapaz pelo dia de aniversário menos conseguido. Os Phoenix Suns, equipa do Estado onde Teddy vive, convidaram o menino a assistir ao jogo contra os Lakers, equipa em que joga LeBron James.

"Que tal celebrares com milhares de pessoas na nossa casa? Temos bilhetes para o jogo de quarta-feira contra os Lakers. Falamos em breve", escreveu a equipa no Twitter.

A equipa de futebol local, os Phoenix Rising FC, também ofereceu bilhetes para um jogo.

"Durante algum tempo, não quero ouvir falar em festas de aniversário", disse a mãe do rapaz, ao "ABC15", em tom de brincadeira.