A foto de um homem a dormir com um gato que arrecadou mais de 30 mil euros

Um homem reformado do Wisconsin, nos EUA, foi fotografado a dormir junto a um gato. A imagem rapidamente conquistou as redes sociais e ajudou uma associação que acolhe animais abandonados a juntar mais de 30 mil euros em donativos.

Terry Laurmen, de 75 anos, é um visitante regular do Safe Haven Pet, um centro que acolhe animais abonados, em Green Bay. Instalado como um "cat café", o abrigo foi construído por Elizabeth Feldhausen, de 27 anos, em 2016.

Este abrigo para animais é especializado em cuidar e reabilitar gatos com deficiências e necessidades especiais. Terry, um professor de espanhol reformado, começou a apoiar o centro recentemente. Desde o início, sempre demonstrou uma apetência natural para cuidar dos animais.

"Todos os animais já o conhecem. Quando ele entra pela porta, eles vão logo a correr ter com ele", contou, à BBC, Elizabeth Feldhausen.

Uma fotografia de Terry a dormir no sofá do abrigo, deitado com um gato, foi partilhada mais de 20 mil vezes no Facebook. O potencial viral da imagem fez com que muitas pessoas ficassem a conhecer o centro e o número de donativos nunca mais parou de aumentar. Em poucos dias foram angariados mais de 30 mil euros.

A responsável pelo abrigo disse que o dinheiro será usado para melhor o edifico, acrescentando mais quartos para que mais animais possam ser recebidos no local.