A foto de uma modelo brutalmente agredida que é um alerta contra o machismo

Uma estudante e modelo brasileira foi brutalmente agredida pelo namorado e utilizou as redes sociais para denunciar o ataque do homem, lançando um alerta contra a violência no namoro.

"Ele disse-me que as mulheres comprometidas não podem publicar fotos a mostrar o peito", escreveu Melissa Gentz no Instagram.

O casal mantinha uma relação há três meses e estava na Florida, nos EUA, no momento do violento ataque perpetuado por Eric Bretz. De acordo com informações das autoridades locais, o homem, 25 anos, estaria alcoolizado no momento do ataque.

A mulher disse à polícia que, depois de terem discutido por causa de uma foto no Instagram, o homem pontapeou-a na cabeça e tentou estrangulá-la. A vítima conseguiu fugir de casa e regressou depois ao local do ataque acompanhada pelas autoridades.

O homem foi detido pela polícia e libertado dois dias depois com o pagamento de uma fiança de cerca de 60 mil euros. Eric ficou ainda impedido de estabelecer qualquer tipo de contacto com a mulher.

Um alerta contra a violência no namoro

"Eu peço que todas as mulheres possam ter força e coragem para terminar relacionamentos abusivos como o meu ", escreveu a rapariga no Instagram, numa publicação em que mostra a fotografia que terá irritado o namorado. "Um homem que te trata assim não te respeita e não te vê como ser humano. Ele não vai mudar", lamentou.

Numa outra imagem, a jovem modelo mostra as marcas da agressão. "Não vou esconder as marcas da minha história porque nenhuma mulher precisa ter vergonha ou se sentir culpada por ter sido atacada", disse.