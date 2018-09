A foto emocionante que angariou mais de 40 mil euros num só dia

Hoje às 16:50 Facebook

A fotografia de um rapaz a chorar junto ao cadáver do pai comoveu os utilizadores das redes sociais na Índia. Em apenas um dia, foram angariados mais de 40 mil euros para ajudar a família do jovem.

Anil, de 37 anos, trabalhava nos esgotos da capital da índia, Nova Deli, e morreu quando a corda que o prendia durante um trabalho cedeu. O homem caiu dentro dos sistemas de esgotos e não resistiu aos ferimentos.

Na segunda-feira, Shiv Sunny, um jornalista do "The Hindustan Times", publicou uma imagem no Twitter em que se pode ver o menino a chorar junto ao corpo do pai. "O rapaz aproximou-se do corpo do pai no crematório, tirou o lençol, segurou na cara, chamou por ele e começou a chorar", escreveu. "Eu queria alertar a população para as mortes dos trabalhadores dos esgotos", disse o jornalista, em declarações à BBC.

De acordo com estimativas governamentais, cerca de cem trabalhadores dos esgotos morrem todos os anos na índia. Os sindicatos responsabilizam o elevado número de mortes pela falta de condições de segurança.

A publicação do jornalista chamou a atenção da Fundação Uday que organizou uma atividade de angariação de fundos na Internet, para ajudar a família do trabalhador. Num só dia a causa juntou mais de 40 mil euros em donativos.

"É totalmente inesperado", disse Shiv Sunny, explicando, ainda, que não foram só as principais estrelas de Bollywood a fazerem donativos. Pessoas com poucos recursos também terão participado, contribuindo para o elevado montante que foi recebido.

Fonte policial, em declarações à NDTV, disse que, depois de uma curta investigação, ficou provado que a corda usada não era suficientemente forte para aguentar o peso do homem que acabou por cair.