A gafe de Trump ao telefone com crianças: "Ainda acreditas no Pai Natal?"

Donald Trump e a mulher, Melania, falaram ao telefone com crianças americanas, na véspera de Natal, cumprindo mais uma tradição natalícia da Casa Branca. Mas na conversa com uma delas, o presidente norte-americano fez a pergunta que ninguém queria ouvir...

Ao lado de duas grandes árvores de Natal, rodeadas de presentes e com uma enorme chaminé ao meio, na sala de jantar da Casa Branca, o casal presidencial dos Estados Unidos atendeu telefonemas de crianças de vários pontos do país ansiosas para saber novidades do Norad - a agência governamental que acompanha as deslocações do Pai Natal pelo mundo inteiro.

Mas num dos telefonemas, Donald Trump falou com um menino de sete anos: "Olá, é o Coleman? Feliz Natal. Como estás?" E a conversa continuou: "Quantos anos tens? Estás a ter boas notas na escola?" Mas ninguém estava à espera da pergunta seguinte: "Ainda acreditas no Pai Natal?".

A gravação do momento, por parte do jornalista Kevin Diaz, mostra o presidente norte-americano a justificar-se: "Porque aos 7 anos, já é raro [acreditar no Pai Natal], certo?".

Desconhece-se qual foi a resposta de Coleman, assim como se desconhece o motivo pelo qual Trump fez aquela pergunta, numa época de Natal e quando a iniciativa dos telefonemas das crianças não é questionar a existência do Pai Natal.

O resto das chamas decorreram sem "incidentes", com votos de boas festas por parte do casal Trump. "Desejo que os teus sonhos se realizem", disse Melania a uma das crianças.