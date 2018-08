A história de Smoky, a pequena Yorkshire símbolo da Segunda Grande Guerra

Ontem às 16:17, atualizado hoje às 00:10 Facebook

A presença de cães nos grandes conflitos que marcam a história da humanidade não é nada de novo. Mas o caso de Smoky é diferente de todos os outros.

Em primeiro lugar, a grande maioria dos cães que acompanharam soldados nas guerras foram treinados precisamente para esse propósito.Smoky, uma cadela da raça Yorkshire, era um simples cão de rua, que foi adotada na Nova Guiné, em março de 1944, por Bill Wynne, um soldado norte-americano.

No início, ninguém acreditou que a cadela fosse capaz de cumprir as exigentes missões militares. É que quando foi encontrada já era um animal adulto, mais resistente à educação por parte dos humanos. Mas, como se fosse um soldado, a cadela foi submetida a uma espécie de treino e acompanhou o cabo da Força Aérea no campo de batalha durante os últimos meses do conflito.

Entre os principais feitos militares do pequeno animal está um em que a cadela teve que transportar cabos telefónicos, através de um tubo com apenas 20 centímetros de diâmetro, para ligar três grupos de militares separados.

Este complexo de comunicações, que tinha sido previamente destruído pelo exército alemão, servia para proteger os soldados, que estando incontactáveis ficaram mais expostos a ataques dos inimigos. A cadela conseguiu completar a inusitada tarefa e proteger a vida de 250 soldados e 40 aviões.

Mas, as proezas da cadela não se ficam por aqui. Quando Wynne foi internado devido ao vírus da Dengue, as enfermeiras que assistiram o soldado pediram autorização para que a cadela fosse visitar outros pacientes, feridos num conflito na Ilha de Biak, uma pequena ilha, localizada ao largo da Nova Guiné.

A presença do animal terá ajudado na recuperação dos soldados feridos e as equipas médicas passaram a usar mais animais nestes casos. Uma mudança que contribuiu para que no final dos anos quarenta o número de cães presentes nas instalações médicas do exército norte-americano fosse de 700.

A cadela continuou a passear por hospitais até se retirar em 1955. Em 1957 morreu, com 14 anos de idade. Em 2005, o exército norte-americano construi mesmo um memorial dedicado à cadela.