A história do homem que sobreviveu ao encontro com a tribo Sentinela

Ivo Neto Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Poucas pessoas estiveram perto da tribo Sentinela, que na semana passada se tornou notícia depois da morte de um jovem norte-americano que ousou aproximar-se da costa da Ilha Sentinela do Norte. Um homem de 84 anos é exceção e contou como foi o perigoso encontro.

Enquanto ministro responsável pelas questões relacionadas com as tribos da Índia, Pandit tentou ao longo de várias décadas aproximar-se da ilha onde vive a tribo Sentinela, conhecida pela forma hostil com que recebe qualquer estrangeiro.

Uma violência tal que já fez várias vitimas mortais, a última das quais na semana passada, e que obrigou as autoridades a impor um limite que impede que pescadores se aproximem da ilha.

"Durante as interações, também nos ameaçaram, mas nunca chegaram ao ponto de nos matar ou ferir", explicou à "BBC". "Sinto-me muito triste pela morte do rapaz que veio dos EUA. Mas ele cometeu um erro. Teve muitas oportunidades de se salvar", explicou, referindo-se a John Alleb Chau, que morreu depois de ter ultrapassado o limite, para alegadamente evangelizar os membros daquela tribo.

A primeira vez que o homem esteve em contacto com os membros da tribo foi em 1967. Inicialmente, os membros da tribo esconderam-se na floresta. Nas visitas seguintes, os exploradores foram recebidos com disparos de flechas.

"Levamos prendas. Panelas, frigideiras e grandes quantidades de cocos. Também levamos três homens de uma outra tribo para nos ajudar a interpretar o discurso dos Sentinela", disse. Apesar das boas intenções, a tribo recebeu a comitiva "totalmente armados, com arcos e flechas, preparados para defender as suas terras". Apesar do clima hostil com que foram recebidos, os exploradores deixaram as ofertas para trás.

Mas nem isso parece ter sido bem aceite. Um porco deixado na praia foi imediatamente morto e enterrado na areia. "Pensamos que o animal tinha sido aceite. No dia seguinte, vimos um pequeno monte na ilha. Ficamos curiosos e fomos ver o que era, uma vez que não estava ninguém na costa. Quando lá chegamos, reparamos que o porco tinha sido enterrado. O nosso presente foi rejeitado", contou ao "Indian Express".

Finalmente o contacto

Após as várias tentativas, o grande contacto aconteceu em 1991, quando os membros da tribo se aproximaram das embarcações dos exploradores. "Ficamos perplexos. Foram eles que tomaram a decisão. Tudo aconteceu nos termos deles", disse. "Saltamos do barco e ficamos em águas profundas, distribuindo cocos e outros presentes. Ainda assim, não permitiram que entrássemos na ilha", contou.

Apesar da aproximação, as tentativas de comunicação falharam redondamente. "Começamos pela linguagem gestual, mas eles estavam mais preocupados com as prendas e continuaram a falar entre si", lembrou.

O especialista recorda ainda um momento de maior tensão com um jovem indígena. "A uma determinada altura, afastei-me do resto do grupo e estava a aproximar-me da costa. Um rapaz fez uma cara engraçada e com a faca ameaçou-me. De imediato chamei pelo barco", explica. "O gesto dele foi claro. Demonstrou que não éramos bem-vindos".

Desde então, o governo indiano cancelou qualquer tipo de visita de expedição com o objetivo de conhecer os Sentinela.

Canceladas tentativas de encontrar o corpo do jovem morto

Segundo avança o "The Guardian", as autoridades indianas desistiram de encontrar o corpo do jovem norte-americano. "Decidimos não incomodar os Sentinela. Tentamos nos últimos dias o contacto com eles, mas não foi possível e não vamos fazer novas tentativas", referiu, ao jornal britânico, um antropólogo envolvido nas buscas.

A embaixada norte-americana em Nova Deli já foi informada da situação. "Eles compreenderam e não nos estão a pressionar", disse a fonte, que não foi identificada.

Durante o fim de semana, as autoridades nacionais já tinham informado que seria praticamente impossível encontrar o cadáver de John, devido aos riscos de segurança e à possibilidade de levar doenças para a ilha.