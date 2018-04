A história do reencontro entre pai e filha 24 anos depois graças a um táxi

Hoje às 11:48 Facebook

Um homem, da cidade chinesa de Chengdu, conseguiu encontrar a filha desaparecia há 24 anos, depois de ser tornado taxista para difundir a história e a dar conhecer em todo o país.

Wang Mingqing enveredou pela carreira de taxista em 2014 para poder conhecer mais pessoas e contar ao maior número possível de pessoas a história da sua filha, Qifeng, desaparecida desde 1994, quando a rapariga tinha apenas três anos de idade, em Chengdu. Tudo aconteceu pela desatenção do homem que tinha uma banca de venda de frutas e não terá reparado no momento em que a criança saiu do seu lado.

Wuang e a mulher passaram anos a colar cartazes com o rosto da filha e mantiveram contactos com a polícia em busca de possíveis informações que os levassem ao encontro da menina. Visitaram dezenas de hospitais e orfanatos em busca de eventuais pistas. Mas foi no táxi, contando a história a mais de 17 mil passageiros, que o pai conseguiu alcançar um número mais alargado de pessoas. Como não tinha fotos da criança, nos panfletos que entregava aos passageiros, usava imagens da outra filha, muito parecida com Qifeng.

A história recebeu atenção por parte dos órgãos de comunicação social chineses, que divulgaram amplamente o esforço da família."Um dia, a minha filha poderá ser a pessoa que se senta no carro", terá dito o homem numa entrevista revela a "BBC".

Ao longo dos anos, a polícia identificou várias mulher que poderiam ser a filha do casal, mas os testes de ADN nunca foram positivos. No ano passado, a polícia contratou um artista para reproduzir a imagem da mulher simulando a passagem dos anos. A imagem foi depois partilhada amplamente nas redes sociais.

A milhares de quilómetros de Chengdu, no outro lado do país, uma mulher chamada Kang Ying ficou surpreendida pelas semelhanças que tinha com a foto. A mulher contactou Wang e descobriu que tinha um conjunto de traços semelhantes ao da filha desaparecida, como uma pequena cicatriz na cabeça.

Depois da realização de novos testes de ADN ficou provado que a mulher é mesmo a filha desaparecida de Wang. Na segunda-feira, os dois falaram pela primeira vez através de computador e reuniram-se em pessoa na terça-feira.

"Não consigo expressar a esperança e o desapontamento que passamos nos últimos 24 anos. Agora podemos finalmente estar juntos", disse, ao jornal "Beijing Youth Daily newspaper", Wang Mingqing.