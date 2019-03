A história emocionante do enfermeiro que adotou um bebé abandonado no hospital

Hoje às 16:15 Facebook

Um enfermeiro adotou um bebé recém-nascido que foi abandonado no hospital em que trabalhava, na cidade argentina de San Miguel de Tucumán.

Foi na unidade de cuidados intensivos do hospital Eva Perón, em fevereiro de 2017, que Matías Devincenzi viu Santino pela primeira vez. Santino tinha nascido há vinte dias, com vários problemas de saúde, e tinha sido abandonado pela família. Nesse primeiro encontro, o enfermeiro sentiu uma ligação especial ao bebé, mas estava longe de imaginar que dali a alguns meses estaria a lutar para se tornar seu pai.

O caso passou-se em 2017 mas foi tornado público esta semana, através de um relato na primeira pessoa ao jornal argentino "Todo Noticias".

"Ele tinha um problema urinário e malformações nas mãos e pés. Em meados de março, sofreu uma infeção e foi internado nos cuidados intensivos, mas eu não estava lá porque tinha tirado alguns dias de folga", começou por contar Matías, que admite ter ficado fascinado com a criança, quando a conheceu.

Depois de ter regressado ao trabalho, observou Santi durante longo tempo e pediu-lhe que abrisse os olhos, prometendo a si próprio que se o fizesse, teria ali um pai e uma casa. "Abriu-os e senti que era um sinal. Imediatamente me assumi como pai dele e comecei a averiguar a questão da adoção".

Não demorou até que Matías Devincenzi iniciasse o processo e passasse por todos os trâmites necessários para que Santi fosse seu filho ao abrigo da lei. E a 6 de novembro, no dia de anos de Matías, o veredito chegou como um presente de aniversário. O pedido de guarda foi aprovado e começava ali o período de adaptação.

"Adotei-o aos 29 anos. Nunca tinha pensado em ser pai, era solteiro, mas durante todo o processo sempre tive a certeza de que nos iam deixar ficar juntos como uma família", contou, lembrando que o início foi uma aprendizagem para ambos. "Agora o Santi está muito bem, mas quando mo entregaram tinha sete meses e um atraso de desenvolvimento de cinco. Quase não se movia e não conseguia gatinhar. Entretanto começamos rapidamente com a estimulação precoce e conseguimos reverter a situação".

Com poucos meses, Santino já enfrentava mais complicações de saúde do que muita gente na vida toda: "Foi submetido a uma cirurgia antes de o levar para casa e depois disso tivemos de intervir novamente. Os médicos removeram um rim e em novembro do ano passado [2018] fez uma cirurgia nas mãos e nos pés."

Aos poucos, foi ficando curado de todos os problemas e hoje é um menino de dois anos que ri, brinca e salta, sob o olhar atento de Matías e a ajuda de avós e tios que o ajudam. "Claro que uma das primeiras palavras que disse foi 'papá", afirmou orgulhoso.

Agora que a parte burocrática em torno da adoção está para trás, Matías convida outras pessoas a contemplarem a possibilidade de adotarem. "A minha intenção é aumentar a consciência de que há muitas crianças em situações de abandono e que não há nada mais maravilhoso do que dar e receber o amor de uma criança. Peço que incentivem a adoção".