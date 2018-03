A imagem comovente de um polícia a despedir-se do parceiro canino

Hoje às 12:04 Facebook

O Departamento de Polícia de Chula Vista, nos EUA, divulgou a imagem final da emocionante despedida entre um agente da unidade canina e o cão com que trabalhou longos anos, Griffen.

"Na sexta-feira, o CPVD perdeu um parceiro de confiança, K9 Griffen. Foi um dia difícil para nós, especialmente para o dono e melhor amigo do Griffen, o agente Chancellor.", divulgou a polícia no Twitter, numa homenagem ao pastor-belga Malinois de sete anos, que acompanhava o agente Curtis Chancellor no turno da noite.

Um representante da polícia, em declarações à Fox 5 San Diego, disse que Chancellor, a família e o departamento estavam com Griffen quando este morreu.

Griffen era reconhecido na comunidade e estava sempre presente em demonstrações públicas. No mês passado, o departamento informou que o cão polícia já não se sentia bem e que estavam a realizar exames para detetar alguma doença.