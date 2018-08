23 Maio 2018 às 18:15 Facebook

Os fotógrafos Kevin Ebi e Zachary Hartje registaram o momento em que uma águia e uma raposa lutaram por um coelho em pleno ar, no Parque Histórico Nacional da Ilha de San Juan, EUA. .

Kevin Ebi contou no blog Living Wilderness que passou o dia no parque a fotografar as oito raposas que brincavam na pradaria. Um pouco antes do pôr do sol, começaram a caçar. Cerca de 15 minutos depois, uma raposa apanhou um coelho e estava a levá-lo na boca pelo prado.

Foi aí que apareceu uma águia, que se aproximou rapidamente, perseguindo a raposa. Ebi escreveu que, no momento, estava à espera que a raposa fosse simplesmente abandonar o coelho que apanhara, assim que a águia apareceu para roubar o animal. Em vez disso, a raposa continuou a lutar contra a águia, a mais de seis metros do chão, durante menos de oito segundos.

Segundo Ebi, a raposa ficou bem, depois de se largar das garras da águia e cair no chão. "Ela ignorou o acontecimento e voltou a brincar com as outras raposas. Eu tirei várias fotografias e não consegui encontrar um único arranhão".