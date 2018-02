A invasão do lagostim mutante que se clona a si próprio

Hoje às 16:25 Facebook

A origem é um mistério, mas a sequenciação do ADN do lagostim de mármore mostrou que esta espécie se colona a si própria e que descende toda de uma mesma fêmea. Mas, a "invasão dos clones" pode vir a ajudar a Humanidade.

É popularmente conhecido como lagostim de mármore. Tem um aspeto robusto e exótico, que fez deste espécime um sucesso entre os aquaristas mundiais. Mas este animal é especial, também, por motivos que a ciência ainda não conseguiu descortinar.

A sequenciação do ADN do lagostim de mármore revelou que todos os espécimes descendem de um só caranguejo, uma fêmea que viveu em aquário. Este primeiro exemplar sofreu uma mutação e logrou reproduzir-se de forma assexuada, clonando-se a si própria, revela um estudo publicado na revista científica "Nature Ecology and Evolution".

A fêmea em causa é a mãe de todos os lagostins de mármore atualmente à face da Terra, tanto em aquários como no meio natural. Segundo aquele estudo, os clones são todos femininos e há três décadas que se se reproduzem da mesma forma assexuada expandindo-se pelo Mundo, ameaçando os ecossistemas.

"Um único animal fundou uma espécie e agora temos milhares de milhões em todo o Mundo", disse um neurocirurgião da Universidade Estatal do Illinois, nos EUA, Wolfgang Stein, em declarações à revista "National Geographic".

Reproduzindo-se através de um processo conhecido como partenogéneses, estes seres mutantes são especiais. "Podemos encontrá-los em água ácida ou alcalina, em água límpida ou contaminada, mas têm sempre a mesma composição genética", acrescentou Stein.

"É a invasão dos clones", resumiu Frank Lyko, biólogo molecular do Centro Alemão de Investigação em Cancro, que coescreveu o estudo.

Reprodução proibida na Europa e EUA

A União Europeia e o os EUA já proibiram a criação e a venda deste tipo de lagostim para controlar a expansão, numa altura em que já estão disseminadas no centro e norte da Europa, na Ásia e em África. Na ilha de Madagáscar, a população aumentou 10 vezes em 10 anos.

Esta invasão de clones pode trazer algo de positivo à ciência e à Humanidade. "O que vemos em câmara lenta com a evolução do lagostim de mármore é algo que ocorre durante as primeiras etapas da formação de um tumor", revelou Frank Lyco, considerando que este animal nos pode ajudar a entender melhor os tumores, que também evoluem mediante a clonagem e podem adaptar-se a ambientes diferentes.

"As origens do fenómeno são, no entanto, um mistério", acrescentou Frank Lyko, que classificou a espécie como nova, em 2015, e a batizou de "Procambarus virginalis", ou seja, lagostim virgem.

Lyco interessou-se por esta espécie em 1995, quando um aficionado por aquários lhe mostrou uns exemplares que tinha comprado numa feira alemã.

As origens do fenómeno

O lagostim de mármore descende dos lagostins de rio (Procambarus fallax), uma espécie endémica do estado da Florida, nos EUA, que se reproduz de forma sexual.

Não se conseguiu determinar, ainda, como aconteceu a mutação que está na origem desta nova espécie. Sabe-se, apenas, que a mãe de todas as criaturas sofreu uma mutação e ficou com três pares de cromossomas, em vez dos dois normais.

Esta mutação desenvolveu na fêmea a capacidade de produzir ovos que se transformam em embriões e depois em lagostins, também femininos, e igualmente com três pares de cromossomas, capazes, portanto, de se replicarem sozinhas e de forma assexuada. E tem sido assim há 30 anos.