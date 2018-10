A noiva que casou sem marido

Hoje às 15:23, atualizado às 16:24 Facebook

Jessica Padgett e Kendall James iam casar-se a 29 de setembro deste ano, mas um acidente rodoviário provocado por um condutor alcoolizado, em novembro de 2017, impediu a concretização do sonho a dois. E quase um ano depois, naquele dia 29, Jessica subiu ao altar sozinha.

Jessica fez-se noiva. Colocou o vestido branco, maquilhou-se, arranjou o cabelo, empunhou um ramo de flores amarelas e reuniu família e amigos em torno da sepultura daquele que seria o futuro marido. A homenagem foi registada numa emotiva sessão fotográfica publicada há dias no Facebook.

A logística foi semelhante à de qualquer boda. Enquanto uma maquilhadora lhe dava os retoques finais, Jessica Padgett, assistente de terapia ocupacional do Estado norte-americano do Indiana, rodeava-se de um exército de amigas. Os convidados dele e dela iam chegando. Com lágrimas e sorrisos que querem escondê-las. Com abraços. Os padrinhos leram os seus discursos e, à noite, todos lançaram balões de ar quente para o céu.

Kendall James Murphy era bombeiro em Montgomery, Indiana. Morreu em novembro do ano passado quando o carro em que seguia, conduzido por um amigo, chocou com outro veículo. O condutor, Colby Blake, tinha mais álcool no sangue do que o permitido e, depois do acidente, foi detido pelas autoridades.

Numa das fotos mais impactantes da sessão, Jessica surge a segurar nas botas usadas pelo amor da sua vida nas operações de combate ao fogo e, ao lado, o corpo de Kendall lá colocado pelo "Photoshop".

Kendall tinha feito o pedido de casamento a Jessica em 2016, no estádio de beisebol de Notre Dame, onde se ajoelhou e tirou um anel do bolso como manda a tradição. "É difícil quando sentes a falta de alguém. Mas sabes que, se sentes a falta, é porque foste abençoado. Significa que tiveste alguém especial na tua vida, alguém por quem vale a pena sentir saudades", escreveu a fotógrafa na legenda do álbum de fotografias daquele dia.