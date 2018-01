A nova vida da mulher que tinha seis mil tumores na pele

Ontem às 20:21 Facebook

Uma mãe norte-americana que durante anos foi gozada devido a um grave problema de saúde conseguiu uma nova vida, depois de retirar mil dos quase seis mil tumores que tem na pele.

Libby Huffer, 45 anos, vive no estado do Indiana, nos EUA, e sofre de neurofibromatose, uma doença genética neurológica, que potencia o aparecimento de tumores benignos no sistema nervoso. Durante 25 anos, sofreu o estigma devido à sua aparência e ao facto de não suportar o contacto com outras pessoas, devido à dor provocada pelos quistos.

Depois de ter divulgado o seu drama, começou a realizar um tratamento com a ajuda de um programa de televisão, para melhorar a sua aparência. Mais tarde, realizou uma campanha de angariação de fundos e em junho de 2017 voltou a submeter-se a uma cirurgia.

Posteriormente tratamento para reduzir as cicatrizes resultantes da remoção dos tumores e agora apresentou-se ao mundo com um novo aspeto. "Até agora, já removi cerca de mil. Os meus amigos e famílias dizem que o meu aspeto melhorou e notam uma grande diferença", revelou à imprensa.

"Ainda há um longo caminho para curar os danos emocionais que sofri ao longo dos anos, mas sei que vou melhorar ao longo do tempo", afirmou, com esperança numa vida melhor daqui para a frente, sem os problemas causados pela doença.

Libby espera conseguir, ainda este ano, começar a remover os tumores que tem nas costas e e continuar a batalha para dar notoriedade à doença, para ajudar outras pessoas que sofrem com a mesma doença.