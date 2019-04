A nova vida do pai do menino que emocionou o mundo quando morreu

Ontem às 23:52 Facebook

Abdalá Kurdi foi o único sobrevivente de um naufrágio de uma pequena embarcação na costa da Turquia, em setembro de 2015. Perdeu toda a família, mas a morte de Alan, de três anos, chocou o Mundo e colocou a crise dos refugiados na agenda dos decisores do primeiro mundo.

A foto de Alan, de bruços sem vida na linha em que as ondas molhavam as areias de uma praia da costa da Turquia, correu Mundo e mobilizou anónimos e governantes, alertando para a crise de refugiados no Mundo.

Quase quatro anos depois, o pai de Alan Kurdi, Abdalá, vive nos arredores de Erbil, na região autónoma do Curdistão iraquiano. "Juro que Alan está nesta casa. Estou a vê-lo, agora mesmo, à minha frente", disse, em declarações ao jornal espanhol "El Mundo".

Abdalá perdeu a mulher, Rehana, e os dois filhos, Alan, três anos, e Galib, de cinco, a tentar chegar à Europa. "Estou vivo e ao mesmo tempo não estou", desabafou, com a voz apagada e o rosto triste, conta a reportagem daquele jornal espanhol, que foi ao Iraque saber da vida do pai do menino que, na morte, se fez símbolo de milhões de refugiados.

"Emocionalmente estou paralisado. Oxalá que ninguém passe por aquilo que passei e tenha de carregar a culpa que carrego", diz Abdalá, que dedicou a vida, resgatada ao mar mediterrâneo, a ajudar os outros. Com o apoio da irmã, Tima, a viver no Canadá, criou uma fundação que apoia crianças que sobrevivem nos campos de refugiados ou nos bairros pobres do Curdistão.

"Tudo o que me interessa são as crianças. Como se vestem, como se riem. Tudo o que quero é que tenham roupa e estejam alegres", disse. "Tento oferecer às crianças tudo o que não pude dar aos meus filhos", argumenta Abdalá. "Trabalhei para que nada lhes faltasse, mas não pude dar-lhes o que mereciam. Imaginem a minha impotência enquanto pai", acrescentou, numa viagem ao passado, negro.

"Deixámos a Síria porque os amigos que tinhamos na Europa nos disseram que ali se podia trabalhar e estudar, que se podia viver como seres humanos. Arriscamos as nossas vidas devido à guerra e à falta de trabalho. Qualquer um o faria para o bem dos seus filhos", recorda Abdalá.

O sonho morreu numa praia da Turquia. Em setembro de 2015, o rosto meio submerso de Alan trouxe à luz do dia as milhares de almas que se arriscaram nos últimos anos a tentar chegar à Europa, tugidos pela guerra, fome e falta de perspetivas.

"Ninguém tem gosto em ser refugiado", argumenta Abdalá. "Quero viver perto do sítio onde enterrei os meus e poder visitar as campas todos os dias", acrescenta, expressando o desejo de ter a família, espalhada pelo Mundo, reunida em Damasco, na Síria.

"Até à minha morte vou fazer tudo o que puder para ajudar a infância. Só quero que depois da minha morte me recordem como aquele que ajudou os pobres e as crianças e que Alá me recompense por isso", desabafou.