A praia tornada famosa por Leonardo DiCaprio vai fechar

As autoridades tailandesas ordenaram o fecho temporário da Maya Beach, devido a danos causados por turistas. A praia ficou famosa devido ao filme "The Beach", protagonizado por Leonardo DiCaprio.

A praia tailandesa, localizada na ilha de Koh Phi Phi Leh, estará fechada quatro meses, a partir de junho, a todos os visitantes. De acordo com o Departamento Nacional de Parques e Vida Selvagem da Tailândia, a decisão foi tomada com base em danos causados por turistas.

No ano passado, muitos parques nacionais marinhos já tinham fechado devido ao turismo, mas Maya Bay permanecia aberta desde o lançamento do filme "The Beach", no ano 2000, baseado no romance de Alex Garland.

Recentes pesquisas, efetuadas por biólogos marinhos, afirmam que grande parte dos recifes de corais daquela praia desapareceu e a vida marinha virtualmente não existe.

"As ilhas têm um ecossistema muito fraco, que simplesmente não consegue aguentar tantas pessoas, poluição de barcos e hotéis em frente à praia.", referiu, à agencia Reuters, o biólogo marinho Thon Thamrongnawasawat.

A praia recebe, por dia, cerca de duzentos barcos e quatro mil visitantes.