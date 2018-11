A primeira imagem enviada pela sonda da NASA desde Marte

Hoje às 20:17 Facebook

A sonda da NASA enviada para Marte aterrou esta segunda-feira.

Através do Twitter, a agência espacial apresentou a primeira imagem captada pela InSight.

"A visão da InSight é uma extensão plana e lisa chamada Elysium Planitia, mas o seu local de trabalho é abaixo da superfície, onde estudará o interior do profundo planeta", pode ler-se na publicação.

A aterragem, pouco antes das 20 horas de Lisboa, foi aplaudida no centro de controlo da missão InSight, na Califórnia.

Momentos depois, a sonda enviou para a Terra a primeira fotografia da superfície de Marte, uma imagem pouca nítida devido provavelmente à poeira causada pelo seu impacto.

A NASA aguarda atualização de informação dada pelos satélites em redor do planeta para confirmar se a InSight aterrou no local previsto, uma ampla planície, a "Elysium Planitia".

A missão InSight, que tem uma duração de dois anos, pretende dar respostas sobre a evolução da formação dos planetas rochosos do Sistema Solar, incluindo a Terra, ao estudar o tamanho, a espessura e a densidade do núcleo, manto e crosta de Marte e a temperatura interior do planeta.

A sonda, equipada com instrumentos geológicos, aterrou em Marte ao fim de uma 'viagem' de seis meses e meio.

Lançada no espaço em 5 de maio, a InSight representa o regresso das sondas à superfície de Marte depois de um interregno de seis anos, desde que a sonda Curiosity chegou à superfície do planeta em 2012.