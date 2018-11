A publicação emocionante de uma mãe: "Isto é o que o bullying faz"

Hoje às 19:57 Facebook

Uma mãe inglesa partilhou uma fotografia da filha hospitalizada. A menina de seis anos foi vítima de bullying e acabou internada.

"Esta é a minha filha de seis anos internada por bullying", escreveu Carrie Golledge numa publicação no Facebook.

"Apesar de estar doente, tem um coração tão grande que não quer problemas para ninguém", escreveu a mulher que vive em Tiverton, no Reino Unido.

Com esta publicação, que desde o dia 29 de outubro já leva mais de 250 mil partilhas, a mulher pretende alertar os pais para os ricos do bullying.

Carrie deu conta de que algo de errado se passava com a filha, quando Sophia começou a apresentar dores constantes de estômago. Além disso, a menina começou a perder peso e a vomitar com regularidade. No primeiro dia de aulas depois das férias de verão, Sophia chegou a casa a chorar e a tremer. "Esta é a minha filha, que deixou de comer, chora até ir dormir e sentiu-se mal 20 vezes numa só noite", lamentou a mulher.

Na publicação, a mãe explica que a menina foi vítima da "melhor amiga". Apesar dos sinais claros da menina, Carrie explica que os responsáveis da escola nunca atuaram e "acusaram a menina de inventar histórias", argumentando que as crianças com esta idade fazem coisas assim.

A mulher explicou ainda que mudou a filha de escola e refere que fez a publicação para mais casos como este sejam denunciados.