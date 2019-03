A tempestade solar que atingiu a Terra há dois mil anos e as implicações no presente

Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma equipa de cientistas de vários países encontraram provas de que uma enorme explosão de radiação solar atingiu a Terra há mais de dois mil anos.

Embora referentes a um episódio passado, as conclusões, publicadas esta semana na revista académica "Proceedings of the National Academy of Sciences", têm importantes implicações no presente, uma vez que as tempestades solares podem representar uma ameaça para a sociedade moderna no que diz respeito a sistemas de comunicação e navegação, tecnologias espaciais e operações de aviões comerciais.

A equipa de investigação, que reuniu investigadores suecos, franceses, suíços, sul-coreanos, norte-americanos e dos Emirados Árabes Unidos, encontrou provas, nos núcleos de gelo da Gronelândia, de que a Terra foi bombardeada com partículas de protões solares há mais de dois mil anos, em 660 a. C.. O fenómeno, conhecido como evento de protões solares, é dez vezes mais poderoso do que qualquer outro desde que há registo.

O Sol liberta, periodicamente, enormes explosões de partículas carregadas de energia e outras radiações que podem atingir a Terra. Na era moderna, quando essas partículas de alta energia colidem com a Terra, podem destruir tecnologia eletrónica nos satélites em que confiamos para comunicações e serviços, como o GPS.

Além disso, a radiação também pode constituir um risco de saúde para astronautas e para tripulantes e passageiros de voos comerciais que voem a grandes altitudes e perto de postes de alta tensão, como em rotas transatlânticas. São alvos que podem receber doses aumentadas de radiação, apesar de haver variáveis a ter em conta.

"São fenómenos de partículas altamente energéticas, ou fenómenos de protões solares. Acontecem quando partículas com muita energia atingem diretamente a Terra e produzem as partículas que medimos. Ligadas a isso, estão também as partículas de energia mais baixa que vêm geralmente dentro de 1 a 4 dias para a Terra e que produzem as tempestades geomagnéticas", explicou à BBC o coautor do estudo Raimund Muscheler, da Universidade de Lund, na Suécia.

De acordo com o investigador, se a tempestade ocorrida em 660 a. C. tivesse ocorrido agora, poderia ter efeitos graves na sociedade atual, altamente tecnológica.