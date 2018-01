A vida e os esquemas do detetive que "enganou" o casal McCann

Hoje às 17:25, atualizado às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Kevin Halligen, detetive suspeito de defraudar os McCann em quase meio milhão de euros, foi encontrado morto numa poça de sangue na mansão da namorada, em Inglaterra. O fim dramático de uma vida fantasiosa.

"O álcool e as mentiras finalmente apanharam-no", disse um ex-associado de Kevin Halligen. O duro e triste epitáfio escrito online por Tim Craig-Harvey resume a essência da vida aventurosa deste James Bond "de capa e espada", como lhe chamam os jornais britânicos e conhecido por ter defraudado o casal McCann.

Após o desaparecimento de Maddie McCann na praia da Luz, no Algarve, em 2007, os pais da menina britânica contrataram a "Oakley Internacional", firma de Kevin Halligen, descrita como "extremamente secreta". mas "a melhor do ramo" da investigação e serviços secretos.

Os McCann acordaram um pagamento de 500 mil libras à "Oakley International" para investigar o desaparecimento de Maddie, impressionados com Halligen, que dizia ter ao serviço da empresa ex-funcionários de agências como a CIA e o FBI norte-americanos, assim como elementos das Forças Especiais.

Das imagens de satélite ao padre bêbado

Halligen terá convencido os McCann de que tinha acesso a detalhes das chamadas efetuadas na noite do desaparecimento de Maddie e a imagens de satélite da zona onde a menina estaria quando foi vista pela última vez.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As imagens de satélite eram, afinal, "prints" do "Google Earth", acessíveis a qualquer pessoa na Internet. As centenas de chamadas feitas para uma linha direta montada pela investigação, para obter informações sobre o desaparecimento de Maddie nunca foram ouvidas pelos investigadores, acrescenta o jornal britânico "Daily Mail".

"As propostas da Oakley e a estratégia geral estavam muito à frente de outras que consideramos e a empresa estava muito bem recomendada", escreveu Kate, no livro sobre o desaparecimento da filha, "Madeleine", publicado em 2011.

Uma das táticas usadas por Halligen foi colocar um ator, vestido de padre e a fingir-se embriagado, a circular na zona de bares da praia da Luz, a ver se alguém queria confessar o crime. Debalde.

Durante o tempo que durou a investigação, Halligen gastou cerca de sete mil euros num motorista particular, e muitas centenas em jantares, uma viagem a Nova Iorque e em compras de artigos de luxo.

Dispensado pela família McCann após cerca de um ano sem resultados visíveis, tendo gasto cerca de 300 mil libras do fundo "Find Maddie", Halligen foi detido no Reino Unido, em 2009, e extraditado para os EUA, acusado de fraude.

Condenado por fraude nos EUA e extraditado para o Reino Unido

O processo à guarda do qual foi extraditado só terminou em 2013. Foi condenado por um tribunal americano a 41 meses de prisão, por fraude. Como já tinha cumprido 43 meses de preventiva, foi extraditado de volta para o Reino Unido.

Halligen foi condenado, ainda, a restituir cerca de dois milhões de euros a uma empresa holandesa, a Trafigura, que, confessadamente disse ter enganado.

Segundo o jornal norte-americano "Washington Post", a Trafigura fez um contrato de 12 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros) com Halligen a troco de ajuda para libertar dois dos seus executivos que haviam sido detidos na Costa do Marfim.

"A vítima deste caso era incrivelmente vulnerável, um facto que o acusado capitalizou", argumentou o procurador norte-americano encarregue do caso, Maia Miller, na audiência para definir a sentença. "A empresa estava numa situação muito vulnerável e pagaria qualquer montante", acrescentou.

O casamento falso nos EUA antes de cair em desgraça

Em vez de usar o dinheiro para tentar a libertação dos executivos, pegou em cerca de dois milhões de euros e comprou uma casa, a dinheiro, por cerca de 1,5 milhões. Usou o resto deste montante para comprar cães de raça e pagar um casamento opulento... e falso.

Juntou mais de 100 pessoas para casar com uma americana em Evermay, George Town, e contratou um ator para fazer de padre. Como era casado no Reino Unido, a união não podia ser concretizada. Dias antes da cerimónia, disse à noiva que, dada a condição de espião, não podia assinar papéis publicamente, escusando-se assim a assinar os documentos de casamento.

Halligen confessou o desvio dos dois milhões, mas diz que usou o resto do dinheiro pago pela Trafigura para investigar o caso, alegando ter mais de 30 empresas diferentes a trabalhar pala libertar os dois executivos presos na Costa do marfim.

Além do caso da Trafigura, que foi julgado num tribunal criminal, outros antigos associados acusaram Halligen de fraudes semelhantes, instaurando processos em tribunais civis dos EUA e do Reino Unido.

Segundo aquele jornal norte-americano, entre 2005 e 2008, Halligen viveu uma vida de luxos em Washington, fazendo-se passar por um espião britânico muito bem relacionado.

Oferecia serviços de consultadoria em segurança, pagos a preço de ouro, fazendo gala de um passado de experiência feito nos serviços secretos. Muitas das personalidades da capital dos EUA que contrataram Halligen começaram a desconfiar das aptidões do suposto "James Bond" e acusaram-no de mau uso do dinheiro que lhe haviam pago.

Ao ver a vida andar para trás, regressou ao Reino Unido e é nesta altura, entre 2007 e 2008, que se apresenta aos McCann, com ideias tão ousadas como fantasiosas. O resto da história já se sabe. Acabou de forma trágica, numa mansão inglesa, propriedade da namorada.