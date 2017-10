Ganhou quatro milhões na lotaria e saiu de casa sem avisar namorada

Hoje às 12:56 Facebook

O que seria uma boa notícia para um casal canadiano foi, afinal, o fim da relação. Depois de ganhar seis milhões de dólares canadenses, cerca de quatro milhões de euros, na lotaria, o homem saiu de casa sem dizer que lhe tinha saído a sorte grande.

Maurice Thibeault e Denise Robertson viviam juntos desde 2015 e todas as semanas compravam a lotaria. Na passada semana, Maurice cumpriu a tradição e comprou um bilhete do Lotto 6/49, em Ontário.

O casal tinha acordado que se ganhassem o jackpot, de cerca de 10 milhões de euros, dividiam o montante. Mas, apesar do acordo, Maurice tinha outras ideias para o prémio.

Denise ouviu no rádio que um dos vencedores da lotaria tinha comprado o bilhete na sua cidade e enviou uma mensagem ao namorado a perguntar se ele sabia se era um dos vencedores. Maurice confirmou que tinha feito a compra e depois disse que o bilhete sorteado não lhe pertencia. A verdade é que tinha adquirido o bilhete com o prémio e passados quatro dias saiu de casa.

Mensagens trocadas pelo casal Foto: DR

"Quando olho para trás, lembro-me que ele lavou quase toda a roupa que tinha na noite anterior e não a voltou a colocar no armário, como se estivesse a preparar para viajar", contou a mulher à "CBC".

Os planos do homem para o dinheiro foram cancelados depois de Denise contratar advogados que conseguiram um mandado judicial para impedir que o pagamento do prémio fosse feito. Os reguladores da lotaria de Ontário vão agora determinar quem é o proprietário legal do bilhete premiado.

O homem está incontável desde esse momento. "Estou extremamente triste e desapontada com o que aconteceu aqui", disse a mulher num comunicado enviado aos media. "Isto podia ser algo muito bom para nós, como casal, para fazermos coisas com que só podíamos sonhar", lamentou.

Este caso é semelhante ao do casal de Barcelos, que disputou em tribunal o prémio do euromilhões de 2007. Luís Ribeiro foi obrigado a dividir o primeiro prémio de 15 milhões de euros com a antiga namorada.