Abusaram de centenas de crianças em acampamento durante mais de 20 anos

Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens que abusaram de centenas de crianças num acampamento na Alemanha, por um período de mais de 20 anos, foram condenados a 13 e 12 anos de prisão.

Andreas V, de 56 anos, e Mario S, de 33, cujos nomes completos não foram divulgados de acordo com a lei alemã, foram acusados ​​de mais de 450 incidentes de abuso, a maior parte dos quais de caráter sexual, de 32 meninos e meninas, entre 1998 e 2018. As vítimas tinham entre três e 14 anos.

Os investigadores acreditam que mais de 1000 crianças possam ter sido vítimas dos dois homens, mas que, devido às entradas e saídas frequentes do acampamento, era quase impossível entrar em contacto com muitas famílias. Algumas falaram diretamente com a polícia, mas muitas outras poderão nunca apresentar queixa.

Algumas das crianças estavam de férias no acampamento em Lügde, perto de Hamelin, no norte da Alemanha. Outras iam visitar uma menina que estava ao cuidado de Andreas V, que também foi violada por ele e que, por sua vez, costumava atrair outras crianças para a sua caravana.

Segundo o jornal "The Guardian", Andreas e Mario vão passar 13 e 12 anos na prisão, respetivamente, condenação seguida de um período de detenção preventiva, reservada para os criminosos mais perigosos, devido ao risco que representam para a segurança pública.

As famílias das vítimas esperam que os agressores passem muitos anos atrás das grades. A judiciária, a polícia, os serviços de juventude e os políticos do país foram criticados durante o julgamento de 10 semanas pela "lentidão", apesar de todas as suspeitas expressadas pelas crianças e os pais anos antes.

Herbert Reul, ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde ocorreram os abusos, admitiu que as autoridades "não estavam de acordo, mas meio adormecidas" no combate ao abuso infantil, e garantiu que a questão seria colocada no topo da agenda política.

Às crianças eram prometidos computadores e outros presentes, como sessões de equitação, se elas consentissem os abusos. Os homens filmaram os ataques e foram apreendidas milhares de horas de filmagens pela polícia, uma das principais provas contra os suspeitos. Apesar das visitas de serviço social de até quatro horas por semana a Andreas V, que estava registado no acampamento como campista permanente, os assistentes sociais nunca relataram nada de suspeito.

33 testemunhas, incluindo 16 vítimas e 12 familiares, prestaram declarações no julgamento em Detmold, muitas das quais ocorreram à porta fechada para proteger identidades.

A juíza, Anke Grudda, disse que não conseguia expressar o horror dos crimes em palavras. "Palavras como vil, monstruosa, desprezível, são insuficientes para descrever essas ações. Mesmo depois de dez dias a ouvir testemunhas, estou completamente perplexa".

Dirigindo-se aos homens culpados, a juíza disse: "Vocês abusaram de 32 crianças e jovens na vossa cobiça sexual e destruíram 32 infâncias". Acrescentou ainda que não acredita que os abusadores tenham consciência da gravidades dos seus crimes.