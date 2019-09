Acabar com a sobrepesca ajuda a combater alterações climáticas, diz organização

Hoje às 19:59 Facebook

Acabar com a sobrepesca ajuda a garantir as "populações de peixes vitais" para o futuro, mas também representa uma ação de emergência para combater as alterações climáticas, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a organização Our Fish, as conclusões do relatório oferecem aos governos da União Europeia uma "oportunidade realista de tomar ações imediatas e efetivas contra as alterações climáticas, além de cumprir a sua obrigação legal de finalmente acabar com a sobrepesca".

O relatório "O fim da sobrepesca na UE pode mitigar os impactos das alterações climáticas", da autoria de Rashid Sumaila e Travis Tai, da Universidade da Colúmbia Britânica, conclui que a sobrepesca e as alterações climáticas "não são problemas mutuamente exclusivos que devem ser tratados separadamente".

"Ambos estão a ter impactos severos na saúde dos oceanos e a colocar em risco os ecossistemas marinhos e os bens e serviços que estes fornecem às comunidades. Acabar com a sobrepesca iria aliviar os oceanos da pressão humana, tornando-os mais resistentes aos efeitos da crise climática, além de ajudar a restaurar ecossistemas marinhos criticamente valiosos", diz o relatório.

O relatório conclui que a sobrepesca e as alterações climáticas são dois dos maiores fatores de pressão para os oceanos, os ecossistemas marinhos, a biodiversidade e as pescarias.

"É mais provável que uma pessoa saudável sobreviva a uma epidemia do que uma pessoa menos saudável e, devido à sobrepesca, enfraquecemos severamente o sistema imunitário dos oceanos", refere Rashid Sumaila.

O responsável acrescenta que acabar com a sobrepesca agora fortaleceria os oceanos, tornando-os mais capazes de suportar as alterações climáticas e restaurar os ecossistemas marinhos.

"O início de rápidas alterações relacionadas com o clima nos ecossistemas marinhos aumentará a pressão sobre as populações de peixes, tendo até potencial de extinção para algumas espécies. Ações decisivas são cruciais para garantir a sustentabilidade a longo prazo dos ecossistemas marinhos e da pesca", salienta o documento.

Rebecca Hubbard, diretora de programas da campanha Our Fish, defende que para combater a crise climática, este documento deixa claro que a primeira coisa que os decisores políticos devem fazer é acabar com a sobrepesca.

"A meta de acabar com a sobrepesca em 2020 é não só uma obrigação legal da Política Comum das Pescas, como é imperativa para o futuro das pescas europeias e os 250.000 empregos que dependem delas, alem de reforçar o oceano no que toca às alterações climáticas", disse Rebecca Hubbard.