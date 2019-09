Achará Kurz que a extrema-direita é mais perigosa na oposição?

Ivete Carneiro Hoje às 11:03 Facebook

Quando uma das bandeiras de campanha do partido que levou à queda de um Governo a meio do mandato é "a liberdade de fumar" e de "comportar-se de forma pouco saudável se se entender", fica um pouco mais clara a deriva que pode voltar a ser a marca da Áustria.

O jovem primeiro-ministro conservador do Partido Popular Austríaco (ÖVP), destituído por uma moção de censura da oposição de centro-esquerda - apresentada depois de o parceiro de coligação de Sebastien Kurz, o Partido da Liberdade, FPÖ, de extrema-direita, ter sido posto na rua na sequência de um escândalo de tráfico de influências -, é o favorito nas sondagens, mas com intenções de voto (entre 33% e 34%) que não lhe chegam para prescindir de uma aliança. Teme-se que regresse a mesma, afastado que foi o então líder radical, Heinz-Christian Strache, apanhado em flagrante delito de tentativa de corrupção. Ao leme do FPÖ está agora o cabeça de cartaz anti-imigrante ex-ministro do Interior, Herbert Kickl, e o líder e candidato derrotado à Presidência em 2016, Norbert Hofer.

"O FPÖ é muito mais perigoso na oposição e Kurz sabe que pode trabalhar com eles sem beliscar muitos os seus níveis de popularidade", analisa, para "The Guardian", Reinhard Heinisch, politólogo na Universidade de Salzburgo. Até porque a posição de força da extrema-direita reduziu-se ligeiramente: as sondagens dão-lhe 20%, contra os 26% de 2017, o mesmo valor atribuído aos sociais-democratas do centro-esquerda (SPÖ).