Acidente com autocarro em Hong Kong provoca 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas morreram e 62 ficaram feridas num acidente com um autocarro de dois andares em Hong Kong.

As autoridades adiantaram que dez dos feridos estão em estado crítico e 15 em estado grave.

O acidente teve lugar cerca das 18 horas locais (10 horas em Portugal continental) e envolveu um autocarro que percorria um troço de nove quilómetros numa autoestrada entre um hipódromo localizado em Shatin e uma área urbana próxima.

Um dos passageiros que sofreu ferimentos numa perna disse que o autocarro "ia muito mais rápido do que normalmente acontecia", de acordo com o diário digital Hong Kong Free Press.

Uma hora depois do acidente, cerca de uma vintena de pessoas continuava encarcerada no interior do veículo.

Godwin So Wai-Kei, diretor-geral da empresa de autocarros Kowloon Motor Bus, dona do veículo, já disse que as famílias das vítimas serão indemnizadas com 80 mil dólares de Hong Kong (cerca de 8300 euros).

Este é um dos piores acidentes registados na cidade depois de 21 pessoas terem morrido em 2003 num acidente que também envolveu um autocarro de dois andares.