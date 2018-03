Acidente com autocarro turístico faz 18 mortos na Tailândia

Hoje às 08:01 Facebook

Pelo menos 18 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas na Tailândia, após um autocarro turístico ter caído num barranco, no nordeste do país.

O acidente ocorreu na noite passada numa estrada no distrito de Wang Nam Khieo, na província de Nakhon Ratchasima, numa curva acentuada, disse à agência espanhola Efe, por telefone, uma porta-voz da divisão de Prevenção de Desastres.

Segundo a mesma fonte, o condutor do autocarro perdeu o controlo do veículo, invadiu a faixa contrária e caiu pela margem da estrada.

Estradas da Tailândia são as segundas mais perigosas do mundo

No autocarro viajavam 50 pessoas, 16 das quais morreram no local do acidente e outras duas no hospital, onde foram atendidas por ferimentos outros 32 passageiros.

A viatura tinha sido fretada por um grupo de turistas da província de Kalasin, no nordeste do país, que regressavam a casa após passarem uns dias de férias na região costeira de Chantaburi.

Os acidentes rodoviários são frequentes na Tailândia devido ao escasso respeito pelas normas de tráfico e a condução perigosa dos condutores profissionais, que em muitos casos fazem jornadas de mais de 12 horas na estrada.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as estradas da Tailândia, onde morrem anualmente 24 mil pessoas em acidentes, são as segundas mais perigosas do mundo.