Acidente com camião faz 10 mortos no Uganda

Dez pessoas morreram, domingo, na sequência da explosão de um veículo pesado de transporte de combustíveis na zona oeste do Uganda.

De acordo com um comunicado da polícia emitido esta segunda-feira de manhã, a explosão ocorreu no domingo quando o motorista do veículo que transportava combustível perdeu o controlo e foi embater em dois táxis tendo provocado também "três pequenas explosões secundárias" de carros que se encontravam estacionados no local do acidente.

Vários estabelecimentos comerciais foram igualmente atingidos pelas chamas.

Os graves acidentes de viação são frequentes na região devido, sobretudo, às más condições das estradas.

Mesmo assim, as autoridades do Uganda acusam frequentemente os condutores de excesso de velocidade.

Os acidentes que envolvem veículos pesados de transporte de combustíveis são particularmente perigosos porque as pessoas tentam retirar gasolina dos veículos acidentados e acabam por ser atingidas pelas chamas.