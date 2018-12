Acidente de comboio de alta velocidade causa pelo menos nove mortos na Turquia

Hoje às 08:05, atualizado às 11:09 Facebook

As autoridades turcas atualizaram para nove mortos e 47 feridos o balanço de vítimas do descarrilamento de um comboio de alta velocidade em Ancara.

O acidente ocorreu cerca das 6.30 horas locais (3.30 em Portugal continetnal) quando o comboio de alta velocidade, que seguia da capital Ancara para a cidade de Konya, no centro do país, colidiu com uma locomotiva que estava a testar os carris na estação de Marsandiz, segundo informação do ministro dos Transportes, Mehmet Cahit Turhan.

Pelo menos duas carruagens descarrilaram, atingindo uma passagem aérea para peões, que caiu em cima do comboio.

Segundo o ministro, três maquinistas e seis passageiros morreram na colisão.

Várias ambulâncias e equipas de resgaste foram mobilizadas para o local do acidente.

De acordo com Turhan, todos as pessoas já foram retiradas, estimando-se que não haja mais ninguém nas carruagens ou debaixo dos escombros.

A circulação de comboios na estação foi interrompida.

Ainda não foram determinadas pelas autoridades as causas do acidente.