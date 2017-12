Carro despista-se e mata quatro crianças que estavam na rua a brincar

Hoje às 10:52, atualizado às 10:53 Facebook

Uma viatura, supostamente em excesso de velocidade, causou a morte a quatro crianças e ferimentos ligeiros a outra, na província angolana do Cuanza Sul.

O acidente, ocorrido segunda-feira, no troço que liga os municípios do Ebo e Quibala, causou a morte de quatro crianças da mesma casa, que se encontravam na rua a brincar, quando o carro, desgovernado, capotou e atingiu os menores, explicou Vitorino José, coordenador do bairro onde ocorreu o acidente.

Segundo fonte da polícia, citada pela agência noticiosa angolana (Angop), o motorista foi detido.