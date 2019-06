Acidente no Dubai mata 17 pessoas de várias nacionalidades

JN Hoje às 12:16 Facebook

Pelo menos 17 pessoas de várias nacionalidades morreram num acidente de autocarro no Dubai.

O veículo com matrícula de Omã transportava 31 passageiros quando ocorreu o acidente, por razões ainda desconhecidas.

Entres as vítimas mortais há oito cidadãos indianos, segundo as autoridades da Índia. Sobre as outras nacionalidades ainda não há informação.

O condutor, com cerca de 50 anos, ficou ferido sem gravidade.

O acidente está a ser investigado. Meios de comunicação social locais indicam que o veículo terá tentado desviar-se de um sinal de restrição de altura, que acabou por atingir o topo do autocarro.

Na rede social Twitter, a polícia do Dubai manifestou "sinceras condolências" às famílias das vítimas. "Às vezes, um pequeno erro ou negligência durante a condução provoca graves consequências", escreveu o major-general Abdullah Khalifa Al-Marri.

A companhia de transportes Mwasalat, de Omã, anunciou que as ligações entre Mascate e Dubai estão suspensas.