Ações caem na bolsa e concessionária da ponte de Génova critica governo

Hoje às 10:15 Facebook

Twitter

A companhia italiana Atlantia, que controla a concessionária de autoestradas "Autostrade per l'Italia", advertiu o governo de Roma de que a decisão de revogar as concessões após a queda da ponte de Génova vai prejudicar os acionistas.

Através de um comunicado, a "Atlantia" lamentou o início de procedimentos no sentido da revogação da concessão à "Autostrade per l'Italia" porque, reclama, a medida foi anunciada sem que tenha sido feita previamente uma "argumentação especifica" e na ausência de provas sobre as "causas do sucedido."

A empresa de gestão de infraestruturas tinha como responsabilidade a manutenção da ponte que se desmoronou na terça-feira e que provocou pelo menos 39 mortos.

A Atlantia acrescenta que se a revogação for posta em prática "a concessionária vai ter de reavaliar o valor residual da concessão por causa da aplicação de eventuais indemnizações".

O comunicado refere também que a formulação do anúncio do governo pode vir a ter impacto para os acionistas e obrigacionistas da sociedade, que a "Atlantia" tem de "proteger".

O comunicado foi difundido antes da abertura da Bolsa de Milão tendo a empresa, de acordo com a imprensa de italiana, registado "uma queda de 25%". A Atlantia fechou a sessão do dia 14 de agosto com uma queda de 5,39%.

O vice-primeiro-ministro e ministro para o Desenvolvimento Económico, Luigi di Maio, disse que "existem todos os motivos para que o Estado não tenha que pagar qualquer indemnização" referindo-se à responsabilidade da concessionária.

"Perante os mortos não existem cláusulas", acrescentou Di Maio numa entrevista à estação Radio24.