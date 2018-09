Acordo para Brexit vai ter protocolo específico sobre Gibraltar

Ontem às 23:39 Facebook

O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido para concretizar o Brexit vai ter um protocolo específico no qual serão corrigidos os aspetos que dizem respeito a Gibraltar, anunciou esta segunda-feira o Governo do território britânico ultramarino.

O protocolo foi referido pelo executivo de Gibraltar, depois de uma reunião efetuada no Palácio da Moncloa, em Madrid, em que participaram o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e o responsável da União Europeia pelas negociações para o 'Brexit', Michel Barnier.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão reunir-se informalmente na quarta e na quinta-feira, em Salzburgo, na Áustria, sendo que, entre outros assuntos, a evolução das negociações sobre o Brexit fará parte da agenda.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, garantiu esta segunda-feira que a Espanha não vai reclamar a soberania de Gibraltar nas negociações com o Reino Unido sobre o futuro da colónia britânica no âmbito do Brexit.

O governante espanhol (socialista) sublinhou que esta posição não representa "qualquer renúncia" sobre a reivindicação histórica de Espanha para recuperar o controlo de Gibraltar, mas considerou que o diálogo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia não é o quadro adequado para esta discussão.

"Não está nos objetivos deste ministério nas negociações sobre Gibraltar a questão da soberania", afirmou Borrell, numa audição na comissão de Negócios Estrangeiros do Congresso, respondendo a perguntas do porta-voz do PP, José Ramón García Hernández, relativas à posição do executivo socialista sobre a colónia britânica, no sul de Espanha.

Para o chefe da diplomacia espanhola, Gibraltar não pode ser "o último obstáculo no caminho para o acordo do 'Brexit'" e o objetivo deveria ser que se tratasse do "primeiro passo" para esse pacto.

O governante recordou a pretensão do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros José Manuel García-Margallo (PP) de "erguer a bandeira de Espanha sobre o 'Rochedo'" no âmbito das negociações para o 'Brexit'.

"Sou mais modesto. Hoje estamos onde estamos, a negociar o que negociamos", acrescentou o ministro, que confessou estar "muito mais" preocupado com as condições socioeconómicas do Campo de Gibraltar.

Borrell apontou, entre as preocupações, a pesca, a alfândega, o contrabando de tabaco, o aeroporto ou a saída e entrada de trabalhadores espanhóis.

O ministro considerou que a colónia "não pode ser o terceiro território com o rendimento mais elevado do mundo" e rodeada por "uma planície de subdesenvolvimento", numa alusão ao Campo de Gibraltar, onde, referiu, "começa a haver problemas sérios de tráfico de drogas, contrabando e instabilidade social".

"Temos de responder a este problema e creio que estamos a fazê-lo", disse.

O porta-voz do PP lamentou que o Governo espanhol não queira aproveitar a negociação do 'Brexit' para reclamar a devolução da soberania sobre o território.

"Hoje sobe a bolsa em Londres, com as declarações que fez", criticou García Hernández.