Acordou do coma no dia de aniversário: "Amo-vos, mãe e pai"

Shaun Dunworth, um irlandês de 20 anos emigrado na Austrália, sofreu um grave acidente numa ponte em Sidney. Caiu numa zona de cimento e ficou em estado muito grave, a 29 de julho. Na última segunda-feira, dia em que completou 21 anos, acordou do coma no hospital.

Após o acidente na Harbour Bridge, Shaun foi levado para o hospital St. Vincent entre a vida e a morte. Os pais, na Irlanda, fizeram uma viagem de 33 horas para acompanhar o filho, que foi submetido a diversas cirurgias à cara e à pélvis.

Na última segunda-feira, com a ajuda das enfermeiras, decoraram o quarto do hospital para celebrar o aniversário do filho, que se mantinha inconsciente. Sem qualquer meio de suporte de vida há cerca de 24 horas, Shaun Dunworth acordou do coma, sem que nada o fizesse prever, no dia de aniversário e as primeiras palavras foram para os pais, segundo contou ao jornal irlandês "Independent" uma tia: "Amo-vos, mãe e pai".

"Os pais têm estado ao lado dele desde que chegaram e desejam apenas que melhore. Gostávamos de agradecer a todos o que fizeram algo por ele", disse Geraldine Magee.

A notícia tomou de surpresa a família e amigos, que tinham organizado uma angariação de fundos online para ajudar a custear as despesas dos tratamentos e deslocação dos pais até à Austrália. Até ao momento, já conseguiram mais de 55 mil euros, que vão continuar a ser necessários, já que o tratamento e recuperação ainda estão longe de terminar.