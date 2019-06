Acusado comandante de navio que colidiu com barco de turismo no Danúbio

Hoje às 17:37 Facebook

O comandante do navio que colidiu com a embarcação de turismo que se afundou no rio Danúbio, em Budapeste, foi acusado por um tribunal húngaro.

De acordo com um porta-voz do Ministério Público de Budapeste, o homem, um ucraniano de 64 anos, foi este sábado ouvido em tribunal depois de na quinta-feira ter sido detido por suspeita de ter colocado em perigo o transporte fluvial.

Na quarta-feira, o navio comandado por este homem colidiu com uma embarcação de turismo, no rio Danúbio, com 35 pessoas a bordo, das quais 33 eram sul-coreanos.

Sete mortos estão confirmados, havendo ainda 21 pessoas desaparecidas.

Navio virou de lado e afundou em cerca de sete segundos

A investigação aberta pelas autoridades húngaras procura perceber as circunstâncias em que o navio cruzeiro de 135 metros colidiu com o barco de turismo, de 26 metros, durante uma aparente manobra de rotina de saída.

O advogado do comandante do navio cruzeiro referiu, à saída do tribunal, ter feito um pedido de libertação sob caução do seu cliente, tendo ainda referido este é um profissional experiente, que cumpriu todas as regras e que se encontra devastado com o incidente.

No rio Danúbio prosseguem as buscas pelas 21 pessoas que continuam desaparecidas e que têm sido dificultadas pelas fortes correntes.

O acidente ocorreu, segundo a polícia, às 21.05 horas locais (20.05 horas em Portugal continental). Além dos turistas, o barco que naufragou também levava dois tripulantes húngaros, que estão desaparecidos.

A polícia húngara divulgou que o barco de turismo se virou de lado e afundou em cerca de sete segundos.

As autoridades disseram que nenhum dos corpos foi encontrado a usar coletes salva-vidas.