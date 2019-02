Adeus, A380: Os céus vão ficar menos imponentes

Emanuel Carneiro Hoje às 19:20 Facebook

Cinco dias depois de a norte-americana Boeing celebrar o meio século do clássico 747, a franco-alemã Airbus anunciou o fim da produção do maior avião de passageiros do Mundo, o A380.

Isto porque o principal cliente do grupo europeu, a companhia aérea Emirates, reduziu de 162 para 123 o número de exemplares encomendados.

"Como resultado da decisão", afirmou o diretor geral da Airbus, Tom Enders, "deixa de existir uma carteira substancial de pedidos do A380 e, assim, não há base para apoiar a produção da aeronave, apesar de todos os esforços de vendas realizadas com outras companhias aéreas nos últimos anos".

As entregas do A380 terminam em 2021.

O avião entrou ao serviço em 25 de outubro de 2007, na Singapore Airlines, e rapidamente ganhou aficionados, seduzidos pela modernidade e imponência do A380. Com dois pisos e capacidade máxima que superava facilmente os 400 lugares, foi alcunhado de superjumbo e não demorou a despertar o interesse das grandes companhias que necessitavam de ajustar ou substituir a frota de aeronaves de longa distância.

Tempos difíceis

Entretanto, o mercado - que tão entusiasticamente o recebeu - resolveu complicar a vida do A380.

As vendas dos grandes jatos de quatro motores começaram a diminuir, mercê das alternativas de bimotores mais leves, como o Boeing 787 e 777 e o A350... da Airbus.

A deriva estratégica operada por uma parte relevante das companhias aéreas tornou-se fundamental para mudar drasticamente o rumo do mercado para aeronaves de grande porte, com as empresas a focar-se em unidades menores, mais eficientes e com um menor custo operacional.

Tanto que, no início do ano passado, a Airbus ameaçou mesmo encerrar as linhas de montagem - com segmentos espalhados por França, Alemanha Espanha e Reino Unido - caso nenhuma encomenda fosse realizada. Na altura, um responsável da fabricante já tinha encarado a situação como "extremamente séria".

Uma das tentativas para ressuscitar o interesse no maior avião comercial do planeta foi a conceção do A380plus, que introduzia diversas alterações na cabine e apresentava "winglets" nas extremidades das asas para obter maior eficiência energética.

No entanto, as encomendas foram nulas. A poupança em combustível - de cerca de 4% - e a possibilidade de aumentar em 80 lugares a capacidade total do avião (que implicaria a redução do custo por passageiro na ordem dos 13%) não se revelaram suficientemente atrativas para tornar obsoleto o modelo "normal".

Para o diretor de vendas de então, John Leahy, o A380 plus era a forma ideal de conjugar melhor performance e desempenho operacional. Em vão, como se veria.

Agora, o anúncio do fim da produção de um avião que a Emirates vai ter como pilar da respetiva frota até 2030. Palavra de xeque. Ahmed bin Saeed al-Maktoum, "chairman" da companhia.

Centenas para vê-lo em Beja em julho do ano passado

O único Airbus A380 a aterrar em solo português fê-lo às 16.57 horas de 23 de julho de 2018, no aeroporto de Beja. A aeronave da companhia Hi Fly despertou a curiosidade de centenas de pessoas, curiosas para ver, ao vivo, o maior avião de passageiros do Mundo. Além do aeroporto alentejano, outros dois têm capacidade para receber o A380: o de Humberto Delgado, em Lisboa, e o das Lajes, nos Açores. Neste caso, aproveitando as pistas das bases militares.