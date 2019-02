ADN em guardanapo soluciona homicídio 26 anos após o crime

Hoje às 14:23 Facebook

Um homem foi identificado como suspeito de um homicídio de 1993, após o ADN de um guardanapo usado coincidir com os vestígios anteriormente encontrados no local do crime.

Jerry Westrom, um empresário do estado norte-americano do Minnesota, de 52 anos, foi acusado de homicídio em segundo grau, por um crime datado de 1993, e libertado após pagar a fiança de cerca de 440 mil euros, na sexta-feira. O suspeito tinha 27 anos quando assassinou Jeanne Ann "Jeanie" Childs, de 35 anos, num caso só deslindado agora.

O caso foi reaberto em 2015 por um detetive de Minneapolis e um agente do FBI, mas só em 2018 o caso teve um grande avanço. As amostras recolhidas do local do crime foram inseridas num site dedicado a genealogia, onde os utilizadores inserem os seus dados genéticos. Desta forma, Jerry Westrom foi identificado como suspeito do assassinato, segundo Mike Freeman, advogado do condado de Hennepin, citado pelo jornal The Guardian.

Mas era preciso uma confirmação com maior grau de certeza. As autoridades norte-americanas seguiram o suspeito até um jogo de hóquei, em janeiro, onde conseguiram uma amostra de ADN num guardanapo usado para limpar a boca após comer um cachorro quente e posteriormente colocado no lixo. O ADN do guardanapo correspondeu com o encontrado numa toalha no local do crime.

O suspeito negou o envolvimento no assassinato e afirmou não conhecer a vítima, nem estar presente no apartamento onde o crime aconteceu. O advogado de Jerry Westrom afirmou que este foi acusado de forma prematura.

Há 26 anos, o corpo de Jeanne Ann "Jeanie" Childs, foi encontrado no chuveiro do apartamento onde residia, numa área conhecida por prostituição. A vítima foi esfaqueada várias vezes mesmo depois de morrer.

Atualmente, Jerry Westrom é casado e tem dois filhos, é proprietário de várias empresas e promotor do atletismo juvenil. No registo criminal constam crimes por conduzir embriagado e assediar uma adolescente para ter relações sexuais.