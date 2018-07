Adolescente acusado de planear tiroteio em escola dos EUA libertado

27 Abril 2018 às 19:51 Facebook

Twitter

Um adolescente norte-americano acusado de planear um tiroteio na sua antiga escola, num caso que levou à imposição dos primeiros limites significativos à posse de armas no estado de Vermont, foi libertado esta sexta-feira sob custódia paterna.

Jack Sawyer, 18 anos, foi libertado após pagar uma fiança de 10 mil dólares (8200 euros) e foi internado numa clínica de tratamento.

O adolescente foi preso um dia depois do tiroteio do passado dia 14 de fevereiro, em Parkland, Florida, no qual 17 pessoas perderam a vida, tendo sido denunciado às autoridades por um amigo.

Foi acusado de tentativa de homicídio, por estar a planear um tiroteio na Fair Haven Union High School, em Vermont, nos EUA, que os procuradores do Ministério Público dizem estar descrito no seu diário "Journal of an Active Shooter".

Na segunda-feira, o Ministério Público retirou as acusações mais graves depois de o Supremo Tribunal de Vermont decidir que a preparação não constituía tentativa de homicídio.

Sawyer declarou-se inocente de acusações menores de ameaça e porte de arma perigosa.