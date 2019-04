Hoje às 19:14, atualizado às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 15 anos foi detida pelas autoridades britânicas, no âmbito de uma investigação sobre a morte de um recém-nascido, em Herefordshire, Inglaterra.

No passado dia 24 de março, a Polícia foi chamada a uma casa na localidade de Ross-on-Wye, onde encontrou o cadáver de um recém-nascido. A morte foi considerada suspeita e, no decorrer das investigações, a adolescente, que será a mãe do bebé, foi detida e posteriormente libertada sob pagamento de fiança.