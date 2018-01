Hoje às 16:20, atualizado às 16:34 Facebook

No vídeo publicado pode ver-se que a jovem de 19 anos chega a ultrapassar os 160 km/h.

Uma adolescente alcoolizada que conduzia numa estrada rural em Victoria, na Austrália, filmou em direto no Snapchat o despiste que sofreu enquanto conduzia. A jovem de 19 anos tinha três vezes mais álcool no sangue do que o limite permitido.

Segundo as autoridades, a jovem sofreu apenas ferimentos ligeiros. O desfecho podia ter sido muito pior, uma vez que a jovem se despistou numa curva e acabou por sair da estrada, colidindo com vários sinais e uma árvore.

A polícia decidiu divulgar o vídeo para alertar os jovens para os perigos da condução sob o efeito do álcool e do uso de telemóvel ao volante.

A jovem já foi presente a tribunal e vai ficar sem a carta de condução durante 16 meses e terá ainda de pagar uma multa de 1200 euros.