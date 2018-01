Adolescente fez-se passar por chefe da CIA e acedeu a segredos americanos

Hoje às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz britânico teve acesso a informações secretas dos EUA sobre o Afeganistão e o Irão, fazendo-se passar por diretor da CIA.

Do quarto da casa, em Leicestershire, onde vive com a mãe, Kane Gamble conseguiu penetrar nas contas pessoais e de trabalho de alguns dos mais poderosos chefes de espiões da América, avança o "The Telegraph". Tinha apenas 15 anos quando enganou vários espiões.

Persuadindo os atendedores de chamadas de uma empresa de Internet de que era John Brennan, diretor da CIA, conseguiu obter o acesso aos dados do computador.

Enganando o sistema de "helpdesk" do FBI, fazendo-se passar por Mark Giuliano, então vice-diretor da agência, conseguiu ter acesso aos dados secretos da organização. O jovem também atacou o Secretário de Segurança Interna dos EUA e o Diretor de Inteligência Nacional de Barack Obama.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os crimes aconteceram durante 2015, mas só agora foram conhecidos depois de uma audiência nos tribunais na passada semana.

Depois de conseguir acesso à informação privada, bombardeou as vítimas com mensagens e chamadas, descarregou pornografia nos seus computadores e assumiu o controlo dos telemóveis e televisores, confessou durante a audiência.

Os ataques decorreram durante oito meses e terminaram em fevereiro de 2016, depois de ter entrado na rede do Departamento de Justiça dos EUA. Nesse momento, as norte-americanas pediram apoio ao Reino Unido para que o jovem fosse detido.

A equipa médica que o avaliou, a pedido da defesa, disse que o rapaz sofre de autismo e que na altura dos crimes tinha o desenvolvimento mental de um rapaz de 12 ou 13 anos.

Tem poucos amigos e vive completamente dependente da mãe, que, em 1997, ganhou um milionário prémio de lotaria, mas que perdeu tudo em negócios de imóveis.

Kane, agora com 18 anos, declarou-se culpado de 10 crimes e a sua sentença será conhecida na próxima audiência.