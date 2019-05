Adolescente que atirou ovo a político doa dinheiro a vítimas de massacre

Hoje às 12:35 Facebook

"Egg Boy", o adolescente australiano conhecido por atirar um ovo a um político, transferiu cerca de 100 mil dólares australianos para duas organizações responsáveis pelo apoio às vítimas do massacre na Nova Zelândia.

Will Connolly é o adolescente australiano que ficou conhecido por atirar um ovo à cabeça de Fraser Anning, o político australiano de extrema-direita que causou indignação ao culpar a imigração de muçulmanos pelo atentado terrorista numa mesquita, em Christchurch.

No dia 16 de março, o adolescente de 17 anos abordou o político pelas costas, enquanto dava uma conferência de imprensa, em Melbourne. As imagens do momento rapidamente se tornaram virais, e os internautas apelidaram-no de "Egg Boy", em português o "Rapaz do Ovo".

Angariações de fundos online foram criadas para que Will Connolly pudesse cobrir as possíveis despesas legais do processo, que entretanto, com a ajuda de um advogado, acabou por não ter.

Na terça-feira, o adolescente publicou na conta de Instagram que vai transferir o dinheiro angariado para duas instituições de caridade, a Christchurch Foundation e a Victims Support, que prestam apoio às vitimas do massacre e respetivos familiares.

Na publicação, Will Connolly diz que, com a doação dos quase 100 mil dólares australianos (cerca de 62 mil euros), pretende "dar algum alívio às vítimas do massacre", onde 51 pessoas morreram.