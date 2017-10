LPC Hoje às 00:16, atualizado às 00:24 Facebook

A Polícia Metropolitana de Londres divulgou sexta-feira imagens de dois homens que terão atacado sexualmente uma adolescente de 17 anos, que se separou do grupo de amigos e acabou por ser violada três vezes, por pessoas diferentes, quando tentava chegar a casa.

Segundo um comunicado da polícia, os investigadores acreditam que a rapariga foi atacada três vezes entre as 23.55 horas de 29 de setembro e as 00.55 horas do dia seguinte. Ela estaria a tentar chegar a casa, depois de ter estado na zona central de Londres num clube noturno, em Tower Hamlets.

O primeiro suspeito, cuja fotografia foi captada por uma câmara de vigilância com imagem de pouca qualidade e não foi divulgada, estava vestido de negro e levou a jovem para a entrada de um edifício. Apesar de não haver mais imagens do suspeito, no local as autoridades encontraram um top.

Pouco depois da meia-noite, uma outra câmara de vigilância filmou a jovem, que a polícia desconfia que terá sido drogada, a cambalear em Mint Street e a ser seguida por um homem de barba numa bicicleta de corrida. As imagens mostram que este segundo suspeito levou a vítima para as traseiras de Corfield Street, onde ficaram por um período de tempo. Mais tarde, a jovem é vista a sair do local com a roupa desalinhada.

O terceiro ataque ocorreu cerca das 00.45 horas e terá envolvido dois ou três homens, apesar de só um ter sido captado pelas câmaras de forma a ser identificado. O homem filmado pela câmara de vigilância, que aparece em vídeo a coxear, junta-se a duas silhuetas, que se concentram em algo no chão, entre dois carros estacionados. Terá sido aqui que a rapariga foi violada pela terceira vez naquela noite.

Foi neste local, ainda em Corfield Street, que um cidadão encontrou a adolescente no chão a precisar de assistência e chamou as autoridades. A polícia, em comunicado, agradece o apoio do público a encontrar os suspeitos deste "horrível ataque sexual múltiplo contra uma jovem que estava simplesmente a tentar chegar a casa".

"Acreditamos que dois dos três foram realmente ataques sexuais muito graves e estamos determinados em apanhar os responsáveis por estes crimes hediondos", afirma detetive Suzanne Jordan, do Comando de Abuso de Menores e Ofensas Sexuais da Polícia Metropolitana de Londres.

Os suspeitos ainda não foram identificados e as autoridades pedem ajuda do público para os encontrar.