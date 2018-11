Advogado de "El Chapo" diz que presidente do México recebeu subornos

Hoje às 00:41 Facebook

Um dos advogados do mexicano Joaquin "El Chapo" Guzmán, suspeito de ter dirigido um dos cartéis de droga mais poderosos do mundo, afirmou, na terça-feira, que o presidente mexicano e o seu antecessor receberam subornos do cartel de Sinaloa. O governo nega as acusações.

Na abertura do julgamento de "El Chapo", que decorre em Nova Iorque, o advogado Jeffrey Lichtman afirmou que centenas de milhões de dólares foram transferidos, em nome da organização, por Ismael "El Mayo" Zambada, coacusado no julgamento, mas que está em fuga.

O atual presidente do México é Enrique Peña Nieto, que será substituído no cargo pelo já eleito Andrés Lopez Obrador, no dia 1 de dezembro.

Entretanto, o governo mexicano já reagiu, negando as acusações. "O Governo de Enrique Peña Nieto perseguiu, capturou e extraditou o criminoso Joaquim Guzmán Loera. As afirmações atribuídas ao seu advogado são completamente falsas e difamatórias", escreveu Eduardo Sanchez, porta-voz da presidência mexicana, no Twitter.

"El Chapo" tornou-se no traficante mais poderoso do mundo

Joaquin Guzmán, de 61 anos, é acusado de ter dirigido entre 1989 e 2014 o cartel de Sinaloa, que enviou para os EUA mais de 154 toneladas de cocaína e grandes quantidades de heroína, metanfetaminas e marijuana.

De acordo com as autoridades norte-americanas, "El Chapo" tornou-se no traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar, em 1993. Se for condenado, Guzman arrisca a prisão perpétua. "El Chapo" é também suspeito de protagonizar uma campanha de assassínios e sequestros e de branqueamento de milhares de milhões de dólares.

Preso pela primeira vez na Guatemala, em 1993, e após ser condenado a 21 anos de prisão, Guzmán escapou em 2001 de uma prisão de alta segurança de Puente Grande.

Após 13 anos em fuga, foi capturado em 2014, mas escapou um ano mais tarde de uma prisão de máxima segurança de Altiplano, perto da Cidade do México, através de um túnel com 1,5 quilómetros.

Em janeiro de 2016, e após várias tentativas, o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunciou finalmente a captura de "El Chapo". Um ano mais tarde, o suspeito foi extraditado para os Estados Unidos.