Ex-advogado de Trump condenado a três anos de prisão

Hoje às 17:09, atualizado às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo advogado de Trump, Michael Cohen, foi, esta quarta-feira, condenado a três anos de prisão, num tribunal em Nova Iorque, EUA, por crimes cometidos quando trabalhava para o presidente norte-americano.

Segundo o "The Washington Post", estão em causa múltiplos crimes, incluindo mentir ao Congresso sobre um possível acordo negocial com Trump em Moscovo e comprar o silêncio de mulheres que, durante a campanha presidencial de 2016, alegaram ter mantido relacionamentos íntimos com o então candidato republicano.

Condenado por um juiz federal de Manhattan, Nova Iorque, o antigo advogado pessoal de Trump obteve uma pena mais moderada do que era esperado, depois de ter diretamente implicado o chefe de Estado. "Várias vezes senti que era meu dever encobrir os seus golpes sujos", declarou Michael Cohen.

O Ministério Público tinha pedido uma pena de entre 51 e 63 meses pela "gravidade" das "flagrantes violações" de Cohen das leis eleitorais, bem como por ter "deliberadamente" emitido "declarações falsas" sobre as negociações de uma potencial Torre Trump em Moscovo, que acabou por não ser construída.

Cohen, que compareceu no tribunal acompanhado da sua família, declarou-se culpado de oito crimes de evasão fiscal, falsas declarações a um banco e violações da lei de financiamento de campanhas eleitorais.