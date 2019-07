Aeroporto oferece lições de voo a menino que pilotou dois aviões "às escondidas"

JN Hoje às 19:41 Facebook

Um menino de 13 anos foi apanhado pelas câmaras de vigilância do aeroporto de Huzhou, na China, a pilotar dois aviões, que o próprio retirou dos hangares onde estavam estacionados. Surpreendentemente, o diretor do aeroporto ofereceu aulas ao menino para aprender a pilotar.

Um rapaz de 13 anos conseguiu entrar no aeroporto da cidade de Huzhou na madrugada do dia 15 de junho e conduzir dois aviões.

Segundo o "South China Morning Post", o menino conduziu as aeronaves num parque de estacionamento do aeroporto acabando por bater numa barreira de proteção com o primeiro avião (um anfíbio, no valor de 244 mil euros), o que causou danos de cerca de mil euros (8000 yuans). Depois, decidiu abandonar o aparelho e foi pilotar outro, andando às voltas no local até decidir ir embora. As manobras foram gravadas pelas câmaras de vigilância do aeroporto.

A polícia diz que o rapaz saiu ileso da "aventura" e que o aeroporto chegou a um acordo com a família para o pagamento de 260 euros (2000 yuan) de multa, já que a família não tem condições financeiras para pagar o valor total dos estragos.

Os funcionários do aeroporto ficaram impressionados com a capacidade do menino em conseguir conduzir o avião anfíbio sem qualquer experiência, revelando que ele assistiu à reparação do aparelho no dia anterior. O diretor do aeroporto garantiu que vai reforçar a segurança no local e, surpreendentemente, ofereceu aulas ao menino para aprender a pilotar.

O incidente gerou também interesse nas redes sociais. Houve criticas em relação à segurança do aeroporto, mas os elogios à resposta do aeroporto na redução da multa e na oferta de aulas de voo foram em maior número.